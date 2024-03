Arbeiter stürzen vom Dach: Ein Toter, ein Schwerverletzter

Bei einem Sturz von einem Dach auf einer Baustelle am Bahnhof Freilassing im Landkreis Berchtesgaden ist ein Arbeiter getötet worden, ein zweiter ist schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, waren die Männer am Freitag gegen 09.55 Uhr mit Arbeiten auf dem Überdach am Bahnsteig beschäftigt. Platten sollten demontiert und später mithilfe eines Baggers heruntergehoben werden.

Nach bisherigen Ermittlungen brach ein 32 Jahre alter Arbeiter durch das Dach und stürzte mehrere Meter tief zu Boden. Mehrere teils mit den demontierten Dachplatten gefüllte Behältnisse fielen hinterher. Der zweite 26 Jahre alte Arbeiter stürzte vermutlich fast gleichzeitig durch das Loch im Dach.

Der 32-Jährige, der in einer Gemeinde im Landkreis wohnte, starb noch am Unfallort. Der zweite Arbeiter kam schwer verletzt in ein Klinikum. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es. Die Kriminalpolizei sei mit weiteren Untersuchungen zur genauen Rekonstruktion der Abläufe beschäftigt.

© dpa-infocom, dpa:240301-99-183676/2