Arbeiter mit Hand in Walze eingeklemmt - schwer verletzt

Ein 32-Jähriger gerät in Niederbayern mit seiner Hand in eine Walzenpresse und wird schwer verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 32-Jähriger ist im niederbayerischen Landkreis Deggendorf mit der Hand in eine Walzenpresse geraten. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Mann bei dem Vorfall am Donnerstagabend in Plattling schwere Verletzungen. Die linke Hand des Mannes sei in der laufenden Maschine eingeklemmt worden, die Feuerwehr musste den 32-Jährigen befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Genauere Angaben zum Hergang machte eine Sprecherin mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die Kripo untersuche den Vorfall nun gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft. Die Ermittler gingen zunächst von einem Unfall aus.

