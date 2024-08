Arbeiter in Radlader eingeklemmt - schwer verletzt

Bei Arbeiten auf einem Feld rutscht ein Mann mit seinem Radlader ab. Er wird eingeklemmt und schwer verletzt.

Bei Erdarbeiten ist ein Mann mit seinem Radlader in einen Graben in Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) gerutscht und schwer verletzt worden. Der 77-Jährige sei eingeklemmt und anschließend vom Rettungsdienst befreit worden, teilte die Polizei mit. Er wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht.

Vermutlich hatte sich der Mann bei der Arbeit auf einem Feld beim Fahren verschätzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Fremdeinwirkung wird bislang ausgeschlossen. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

