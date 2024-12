Arbeiter bei Unfall mit Kettensäge schwer verletzt

Tragischer Arbeitsunfall in Schwaben: Bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück verletzt sich ein Mann an einer Kettensäge. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück im oberschwäbischen Landkreis Unterallgäu ist ein Mann schwer verletzt worden. Eine Kettensäge sei bei den Arbeiten nahe Ottobeuren zurückgeschlagen und habe den 50-Jährigen am Bein getroffen, teilte die Polizei in Memmingen mit. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

