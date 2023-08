Apfelernte in Franken beginnt

Apfelernte - Äpfel schwimmen im Großmarkt in einer Wasserstraße. - Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild

Die Obstbauern in Franken haben mit der Apfelernte begonnen. Zur Zeit werde Elstar, eine der Hauptsorten, geerntet, teilte Thomas Riehl vom Verein Fränkische Obstbauern am Montag in Kitzingen mit.

In den kommenden Wochen folgen dann weitere bekannte Sorten wie Gala, Boskoop, Jonagold oder Braeburn. Abgeschlossen ist die Ernte voraussichtlich Ende Oktober. «Beim Anbau von Tafeläpfeln erwarten wir dieses Jahr eine durchschnittliche Erntemenge mit sehr

guten Fruchtqualitäten», erläuterte Riehl. Für die Fruchtentwicklung sei der Regen im Juli und im August sehr gut gewesen.

Auf etwa 580 Hektar in Franken werden Äpfel angebaut, Schwerpunkt ist Unterfranken mit 385 Hektar. Mehr als 50 verschiedene Sorten wachsen auf den Bäumen der fränkischen Obstbauern. Die Ernte beginnt nach Angaben des Vereins inzwischen etwa zwei Wochen früher als noch vor 30 Jahren: Im Zuge des Klimawandels treiben die Obstbäume früher aus - und im Sommer reifen die Früchte dann durch hohe Temperaturen schneller.

