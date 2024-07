Antisemitischer Angriff auf Mann in Münchner Altstadt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife - Mitten in München wurde ein Mann antisemitisch beleidigt und angegriffen. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Mann läuft mit Kippa auf dem Kopf durch die Münchner Altstadt. Dann kommt ein Mann auf ihn zu und beleidigt ihn antisemitisch. Doch es bleibt nicht nur bei Worten.

Ein Mann jüdischen Glaubens ist in der Münchner Altstadt antisemitisch beleidigt und angegriffen worden. Ein unbekannter Täter habe den 34-Jährigen bei dem Vorfall am Montag so kraftvoll an den Schultern gepackt, dass dieser leicht verletzt worden sei, teilte die Polizei mit.

Der 34-Jährige war mit Kippa auf dem Kopf zu Fuß in der Altstadt unterwegs, als er angegangen wurde. Nach dem Vorfall flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß. Der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz bei der Generalstaatsanwaltschaft München leitet laut Polizei die Ermittlungen.

