Anschlagspläne auf schwedische Kirche: Urteil erwartet

Mit Hilfe seines jüngeren Bruders soll ein 29-Jähriger in Hamburg einen radikalislamistisch motivierten Anschlag auf eine Kirche in Schweden geplant haben. Im Prozess gegen die beiden Syrer soll an diesem Dienstag (13.00 Uhr) vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht das Urteil verkündet werden.

Dem 29-Jährigen wirft die Anklage die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie Terrorismusfinanzierung vor. Der 24-Jährige steht wegen Beihilfe zur Terrorismusfinanzierung vor Gericht. Er soll nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft geholfen haben, Material für den Bau eines Sprengstoffgürtels zu beschaffen.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat Haftstrafen von sechs beziehungsweise zweieinhalb Jahren für die beiden Männer gefordert. Die Verteidiger sprachen sich für milde Haftstrafen aus. Der ältere Bruder war im April im Hamburger Stadtteil St. Georg festgenommen worden, der jüngere in Kempten im Allgäu.

