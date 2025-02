Einen Tag nach dem Anschlag betet München für das Leben der Schwerstverletzten. Nach wie vor sind viele Fragen offen, warum am Donnerstag ein Mann mit einem Auto in einen Demonstrationszug gerast ist. Zumindest zum Hintergrund des Tatverdächtigen konnten die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Freitag mehr Details bekanntgeben: