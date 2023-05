Anrufer meldet Rauchentwicklung auf Dach: Feuerwehr verhindert Brand von Einfamilienhaus

Gegen 16 Uhr meldete nach Angaben der Feuerwehr ein Anrufer in der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung vom Dach eines Einfamilienhauses in Unsernherrn. −Foto: Reiß

Da ein Anrufer per Notruf Rauchentwicklung auf einem Dach im Ingolstädter Ortsteil Unsernherrn gemeldet hat, konnte die Feuerwehr womöglich einen größeren Brand verhindern.









Gegen 16 Uhr meldete nach Angaben der Feuerwehr ein Anrufer in der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung vom Dach eines Einfamilienhauses in Unsernherrn. Der daraufhin alarmierte Inspektionsdienst, der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Unsernherrn stellten an der Einsatzstelle den Brand von mehreren Quadratmetern der Dachhaut fest.



Durch das schnelle Eingreifen mehrerer Trupps unter Atemschutz konnte die Brandausbreitung auf weitere Teile des Dachs oder auf das Gebäudeinnere verhindert werden. Zur Kontrolle der Brandstelle mussten im Anschluss an die Löschmaßnahmen weitere Teile der Dachhaut geöffnet werden. Verletzt wurde niemand.



Brandursache noch unbekannt





Zum Grund der Rauchentwicklung ermittelt laut Feuerwehr die Polizei. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Unsernherrn mit insgesamt 39 Kräften sowie Kräfte von Polizei und Rettungsdienst.

