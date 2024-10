Anmeldung des Wohnsitzes bald bayernweit online möglich

Gänge zu Behörden gehören zu den nervigsten und zeitraubendsten Dingen. Auch im Freistaat soll die Ummeldung nach einem Umzug bald per Mausklick möglich werden.

Bayernweit soll die Anmeldung des Wohnsitzes künftig bequem per Online-Verfahren möglich werden. „Die Pilotphase zur elektronischen Wohnsitzanmeldung in München, Nürnberg und Augsburg ist erfolgreich abgeschlossen. Ab sofort wird das elektronische Verfahren flächendeckend nach und nach in ganz Bayern eingeführt“, sagte Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) in München.

Das Pilotprojekt in den drei Städten hat Kirchner zufolge gezeigt, dass die elektronische Wohnsitzanmeldung nicht nur die Verwaltungsprozesse vereinfache und effizienter mache, sondern erhebliche Zeitersparnis biete. „Die Landeshauptstadt München verzeichnete dabei deutschlandweit die stärkste Nachfrage mit mehr als 1.400 volldigitalen Wohnsitzanmeldungen im September 2024“, sagte er.

Kompletter Ummeldungsprozess wird digitalisiert

Das neue Verfahren ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, sich nach einem Umzug bequem und unkompliziert bei der Meldebehörde online anzumelden und darüber hinaus auch den Personalausweis oder Reisepass zu aktualisieren. Faktisch wird der gesamten Ummeldungsprozess digitalisiert, ohne dass ein Gang zur Behörde erforderlich ist.

Noch unklar, wann es konkret zur Verfügung steht

„Die Einführung der elektronischen Wohnsitzanmeldung ist ein weiterer Meilenstein in unserer Digitalisierungsstrategie“, sagte Kirchner. Ab wann das Angebot bayernweit zur Verfügung steht, war zunächst unklar. Es werde aber „mit Hochdruck“ daran gearbeitet, dass das Verfahren baldmöglichst in ganz Bayern zur Verfügung stehe.

Kirchner ermunterte alle Bürgerinnen und Bürger, die neue elektronische Wohnsitzanmeldung zu nutzen und von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren. „Die Anmeldung kann bequem von zu Hause aus über das Online-Portal erledigt werden. Lange Wartezeiten im Bürgerbüro und Anfahrtswege entfallen, da die Anmeldung jederzeit und von überall aus möglich ist.“

Sogar die Aktualisierung der Anschrift im Personalausweis, des Wohnorts im Reisepass oder der Anschrift in der eID-Karte kann von zu Hause aus erfolgen. Alle Daten würden durch moderne Sicherheitsstandards geschützt, um die Privatsphäre der Nutzer zu gewährleisten. Dies werde durch die Authentifizierung per Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder der eID-Karte sichergestellt.

Länderübergreifendes Projekt in Zusammenarbeit mit Bundesinnenministerium

Die elektronische Wohnsitzanmeldung ist ein länderübergreifendes Digitalisierungsprojekt der Senatskanzlei Hamburg, das im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium umgesetzt wird.

© dpa-infocom, dpa:241023-930-268413/1