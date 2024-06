Anleger um mehrere Hunderttausend Euro betrogen

Die Polizei in Niederbayern warnt erneut vor dubiosen Online-Handelsplattformen, die mit großen Gewinnaussichten oder Kryptowährungen Anleger locken. Allein im Mai seien rund ein Dutzend Fälle wegen Anlagebetrugs bei der Polizei in Niederbayern bekanntgeworden, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Drei Menschen aus Landshut, Eggenfelden und Deggendorf seien durch solche Angebote um zusammen mindestens 230.000 Euro betrogen worden.

Die Kriminalpolizei nahm in den Fällen die Ermittlungen auf. Die Betrüger werben laut Polizei zunächst auf oft recht professionellen Webseiten und Social Media für eine scheinbar einfache und schnelle Möglichkeit, viel Geld durch Investitionen zu bekommen. Das eingezahlte Geld werde in Wahrheit nie angelegt, sondern durch die Täter ins Ausland verschoben. Die Aussichten für die Opfer, ihr Geld zurückzubekommen, sind demnach sehr gering.

