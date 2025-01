Ankerzentren etwas weniger ausgelastet als Ende 2023

Ankerzentrum für Flüchtlinge in Bamberg - Schließt das Bamberger Ankerzentrum Ende 2025? (Archivbild). - Foto: Daniel Karmann/dpa

Die Lage in Bayerns Erstaufnahmeeinrichtungen für geflüchtete Menschen zeigt sich Ende des Jahres etwas entspannter als zwölf Monate zuvor. Trotzdem wird ein weiteres Ankerzentrum installiert.

Die bayerischen Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende sind Ende 2024 etwas geringer ausgelastet als noch vor einem Jahr. Zum Dezember lebten etwa 10.250 Menschen in den bayerischen Ankerzentren. Ende Dezember 2023 waren es noch rund 11.500, wie aus Zahlen des Innenministeriums hervorgeht.

Insgesamt haben die Ankereinrichtungen im Freistaat demnach eine Kapazität von 12.900 belegbaren Plätzen.

Planungen für neues Ankerzentrum in München

Am deutlichsten ist der Rückgang der Belegung im Ankerzentrum Oberfranken in Bamberg zu spüren - hier waren Ende 2023 2.050 Asylbewerber untergebracht, in diesem Dezember sind es 1.350.

Jeder der sieben Regierungsbezirke in Bayern hat eine Ankereinrichtung. Einige Regierungsbezirke betreiben ein großes Zentrum wie etwa die Bamberger Unterkunft. In anderen Regierungsbezirken gibt es verschiedene Dependancen für die Erstaufnahme.

Wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte, wird in der Landeshauptstadt München derzeit ein neues Ankerzentrum mit etwa 1.000 Plätzen geplant. Die Regierung von Oberbayern habe das Ziel, die Einrichtung im zweiten Halbjahr 2025 in Betrieb zu nehmen.

Debatten um Bamberger Einrichtung

In den Ankerzentren werden neu angekommene Flüchtlinge untergebracht. Dort sollen die Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur für Arbeit, der Jugendämter, Justiz- und Ausländerbehörden gebündelt werden. Das soll Asylverfahren und die Abschiebung derjenigen beschleunigen, die kein Bleiberecht bekommen.

Zuletzt gab es vor allem um das Bamberger Ankerzentrum Diskussionen: Die Stadt pocht auf eine Schließung Ende 2025, wie mit dem Freistaat vereinbart, und setzt auf eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge.

Das Ministerium hält sich bedeckt. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte im Herbst auf Vorteile hingewiesen, die die Kommune durch das Zentrum habe - es gebe neben dem Anker keine Zuweisungen von geflüchteten Menschen, die Stadt müsse nicht für zusätzliche Kita-Plätze sorgen, es brauche keine Plätze in den Schulen für geflüchtete Kinder und der Wohnungsmarkt werde entlastet.

