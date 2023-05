Anhänger des FC Bayern und des TSV 1860 liefern sich Massenschlägerei in München

Anhänger des FC Bayern sind am Sonntag mit Fans des TSV 1860 München aneinandergeraten. Als ein Großaufgebot der Polizei eintraf, trennten sich die Gruppen. −Foto: Symbolfoto dpa

Massenschlägerei in München: Rund 80 „Fußballfans“sind am späten Abend in Sendling aneinander geraten. Nach übereinstimmenden Medienberichten handelte es sich um Anhänger des FC Bayern und des TSV 1860.



Wie die Polizei berichtet, hatten sich am Sonntagabend zwei etwa 40 Personen starke Gruppen in der Implerstraße offenbar zu einer Schlägerei verabredet. Viele der Beteiligten waren laut Polizei maskiert, einige mit Schlagwerkzeugen bewaffnet. Laut Bild sollen die Bayern-Hooligans weiße T-Shirts angezogen haben, um sich gegenseitig zu erkennen.



Als gegen 22.15 Uhr die Polizei eintraf, flüchteten die Beteiligten. Mehrere Personen konnten aber im Nachgang kontrolliert und Personalien festgestellt werden. Festgenommen wurde niemand.



Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo, Tel. 089/2910-0, in Verbindung zu setzen.

− age