Angriff bei Neuschwanstein: Opfer ebenfalls aus den USA

Touristin stirbt nach Angriff - Blick auf Neuschwanstein. - Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Die beiden Frauen, die nahe dem Schloss Neuschwanstein angegriffen worden sind, kommen nach dpa-Informationen wie der Verdächtige auch aus den USA. Die beiden Touristinnen seien in der Nähe des Schlosses bei Schwangau (Landkreis Ostallgäu) zufällig auf den 30-Jährigen getroffen und hätten sich ihm auf dem weiteren Weg angeschlossen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Später soll der Mann die beiden Frauen unter einem Vorwand auf einen Trampelpfad geführt und dort eine von ihnen angegriffen haben. Letztlich soll er beide Frauen in eine Schlucht gestoßen haben.

Eine 21-Jährige war nach dem Angriff am Mittwoch in der Nacht auf Donnerstag an ihren schweren Verletzungen gestorben. Ihre 22 Jahre alte Begleiterin wurde laut einem Polizeisprecher leicht verletzt. Der Verdächtige wurde kurze Zeit nach der Tat festgenommen und sitzt seit Donnerstag wegen des Verdachts des Mordes und des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten ein versuchtes Sexualdelikt als Motiv für den Angriff.

© dpa-infocom, dpa:230615-99-69936/2