Angriff auf Firmenserver im Landkreis Landshut - Täter fordern hohe Summe an Bitcoins

Unbekannte haben auf einem Firmenserver eines im südlichen Landkreis Landshut ansässigen Unternehmens eine Schadsoftware installiert. Das „Quick-Reaction-Team“ der Kripo Landshut ist im Einsatz.









Der Inhaber meldete am Montag der Polizei, dass vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag die Server und damit sämtliche Daten, einschließlich Backup, verschlüsselt worden sind. Derzeit könne laut Polizeibericht nicht ausgeschlossen werden, dass die gesamte IT-Infrastruktur des Unternehmens betroffen ist.



Zur Entschlüsselung der Daten forderten die unbekannten Täter eine hohe Geldsumme in Form von Bitcoins, außerdem sollen die Daten veröffentlicht werden, würde man eine Zahlung verweigern. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die Kripo Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein „Qick-Reaction-Team“ steht außerdem in engem Austausch mit der Unternehmensleitung sowie der Kripo.





Datenbackup-Strategien





Prävention ist der beste Schutz gegen gezielte Angriffe, die IT-Systeme beschädigen und Daten verschlüsseln können. Die Polizei rät Unternehmen daher, sich vor gezielten Cyberangriffen im Vorfeld zu schützen. Entsprechende Fachkräfte oder Dienstleister sollten die IT-Sicherheitsmaßnahmen ständig überprüfen und aktualisieren.



Dabei sollte eine hohe Priorität auf Datenbackup-Strategien gelegt werden, die die gesicherten Daten zuverlässig vom Produktivsystem trennen. Nur durch das verlässliche Bereithalten von unangreifbaren Datensicherungen können Unternehmen im Fall eines digitalen Angriffs unangenehme und oft aufwändige Folgen, die im schlimmsten Fall die Firmenexistenz bedrohen können, verhindern. Auf keinen Fall sollte man der Aufforderung von Lösegeldzahlungen nachkommen, warnt die Polizei.

