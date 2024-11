Angelzubehör im Wert von 300.000 Euro gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag brechen Unbekannte in ein Angelgeschäft in Straubing ein – und haben es auf hochwertige Artikel abgesehen.

Unbekannte sind in ein Straubinger Angelgeschäft eingebrochen und haben Ware im Wert von rund 300.000 Euro gestohlen. Mindestens zwei Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag den Hintereingang auf, stahlen Angeln und Fischereizubehör und fuhren vermutlich mit einem Kleintransporter weg. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bat Zeugen um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:241113-930-287542/1