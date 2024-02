Angeklagter macht keine Angaben zu Mord vor 45 Jahren

Vor 45 Jahren wurde in München ein Rentner mit zertrümmertem Schädel in seiner Badewanne gefunden. Nun steht sein mutmaßlicher Mörder vor Gericht. Schnell wird klar: Es wird ein komplexes Verfahren.

Er soll vor mehr als vier Jahrzehnten einem Münchner Rentner den Schädel zertrümmert haben - zu Beginn seines Prozesses hat der heute 70 Jahre alte Angeklagte zu den Mordvorwürfen aber keine Stellung genommen. Die Staatsanwältin warf ihm am Donnerstag vor dem Landgericht München I vor, sein Opfer um Silvester 1978 herum mit einem kiloschweren Mörserstößel aus Habgier erschlagen zu haben. Die Ermittler kamen dem in seinem Heimatland lebenden Briten erst im Zuge der Altfallbearbeitung durch einen europaweiten Abgleich der am Tatort gefundenen Fingerabdrücke auf die Schliche; ein derart später Ermittlungserfolg gilt als höchst selten.

Der Fall hatte vor 45 Jahren als „Silvester-Mord“ großes Aufsehen erregt: Verwandte hatten sich Sorgen gemacht, weil das Opfer nicht wie verabredet zu einer Messe erschienen war und nicht auf Anrufe reagierte. Die Polizei fand den 69-Jährigen daraufhin am 2. Januar mit zertrümmertem Schädel tot in seiner Badewanne. In der Wohnung fehlten zudem mindestens 1000 Mark Bargeld, ein Münzring und der Schlüssel. Das letzte Mal lebend gesehen worden war das Opfer am 30. Dezember - in Begleitung eines jungen Mannes.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war dies der nun angeklagte Rentner. Nachdem der Mann schweigt, steht dem Gericht ein aufwändigeres Verfahren bevor: „Es sind natürlich naturgemäß sehr viele Zeugen verstorben“, sagte der Vorsitzende Richter. Entsprechend müsse sich das Verfahren auf viele alte Schriftstücke stützen, die dem Angeklagten alle übersetzt werden müssen. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage angesetzt, das Urteil soll Anfang April fallen.

