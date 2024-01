Mit Spannung hat man am Dienstagvormittag den dritten Tag im Verfahren um den sogenannten Doppelgängerinnen-Mord am Landgericht Ingolstadt erwartet: Würde sich die des gemeinschaftlichen Mordes Beschuldigte einlassen zu den Vorwürfen? Sie tut es: Mit heller und klarer Stimme verliest die 24-Jährige Ingolstädterin eine Erklärung, in der sie alle Schuld von sich weist und den Mitangeklagten der Bluttat bezichtigt, die sich am 16. August 2022 ereignet hat.