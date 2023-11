Anbindehaltung nur mehr vier Jahre erlaubt – Großer Aufschrei bei den Landwirten

Als ausgesprochen lernfähig hat sich Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) erwiesen: Vor zweieinhalb Jahren, im Mai 2021, sagte sie in einer Regierungserklärung im bayerischen Landtag der sogenannten „Anbindehaltung“, bei der Rinder in Ställen am Platz fest fixiert werden, den Kampf an: „Mit dem heutigen Tag beginnt der Einstieg in den Ausstieg der Anbindehaltung“. Die Reaktionen der Bauernschaft fielen ziemlich heftig aus – gegen Kaniber. Nun macht Berlin diesbezüglich Nägel mit Köpfen: Die ganzjährige Anbindehaltung soll in Deutschland nur noch gut vier Jahre lang erlaubt sein.