An Heiligabend geboren: Diese „Christkindl“ verzaubern die Region

Sie beglücken pünktlich zu Weihnachten ihre Eltern - und auch das Krankenhauspersonal: Die „Christkindl“ der Region. Hier erfahren Sie, wer wo an Heiligabend geboren wurde.



Diese drei Christkinder kamen im Klinikum Passau zur Welt:



Heidi kam als erstes Christkind am 24.12.2023 um 6.19 Uhr mit 2905 Gramm und 50 cm zur Welt. Sie ist das zweite Kind von Mama Julia und Vater Marco und hat bereits einen größeren Bruder namens Max.



Alissa wurde am 24.12.2023 um 15.42 Uhr mit 3170 Gramm und 50 cm geboren. Sie ist das erste Kind von Mutter Mihaela Andreea und

Vater Dan Nicolae‘. Sie war in Sachen Geburtstermin etwas früh dran – die Kleine sollte erst am 2. Januar zur Welt kommen. So war es zumindest errechnet.



Finneck folgte dann am 24.12.2023 um 18.38 Uhr mit 3080 Gramm und 50 cm. Er ist das zweite Kind von Mutter Katrin und Vater Fabian – und hat mit Samael einen älteren Bruder. Er hatte es bei seiner Geburt „sehr eilig“, heißt es aus dem Klinikum Passau.



