An den unteren Donaupegeln weiter hohe Wasserstände

Hochwasser in Bayern - Regensburg - Menschen stehen in der Altstadt auf der Steinernen Brücke und schauen sich das Hochwasser an. - Foto: Sven Hoppe/dpa

An der unteren Donau bleibt die Hochwasserlage angespannt. Die Wasserstände an den Donaupegeln zwischen Donauwörth und Passau lagen auch am Mittwoch im Bereich der Meldestufe 4, wie es beim Hochwassernachrichtendienst (HND) hieß. Die Hochwasserscheitel seien überwiegend langgezogen, das Wasser fließe nur langsam ab. Die Hochwasserlage müsse insbesondere wegen einer möglichen Durchweichung von Dämmen weiter verfolgt werden. An der oberen Donau von Neu-Ulm über Ingolstadt bis Kelheim fielen die Pegelstände.

An den Donauzuflüssen geht das Hochwasser dem HND nach weiter zurück. Der Pegel Manching/Paar fiel am Mittwoch innerhalb der Meldestufe 3. Im Isar-Einzugsgebiet laufe das Hochwasser langsam ab, am Pegel Plattling nach wie vor in der Meldestufe 3, an den Pegeln München, Landshut-Birket und Landau an der Isar fielen die Wasserstände in die Meldestufe 1. Am Inn ist die Hochwasserwelle abgelaufen, der Pegel Passau-Marienbrücke fiel demnach weiter innerhalb der Meldestufe 1.

