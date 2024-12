An Brotzeit verschluckt - A6 rund zehn Stunden gesperrt

Der Fahrer eines Autotransporters möchte sich während der Fahrt eine Brotzeit gönnen - verschluckt sich aber und kracht in die Leitplanke. Das Malheur zieht eine stundenlange Sperrung nach sich.

Weil sich der Fahrer eines Autotransporters an seiner Brotzeit verschluckt hat, ist es auf der Autobahn 6 im mittelfränkischen Landkreis Ansbach zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Autobahn vom frühen Morgen bis in den Nachmittag gesperrt. Zuvor berichtete der Bayerische Rundfunk.

Nach Polizeiangaben kam der 43-jährige Fahrer bei Aurach mit dem Transporter von der rechten Spur ab, prallte gegen die Mitteilleitplanke und überrollte diese. Die Leitplanke wurde auf rund 100 Metern komplett beschädigt und ragte auf die Gegenfahrbahn. Dort seien mehrere Fahrzeuge über herumliegende Teile gefahren. Zudem seien mehrere Hundert Liter Diesel ausgelaufen.

Die Autobahn in Richtung Nürnberg war nach dem Unfall rund zehn Stunden gesperrt, in Richtung Heilbronn lief der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Erst am Nachmittag war die Strecke wieder in beide Richtungen frei. Verletzt wurde nach Angaben eines Polizeisprechers niemand.

