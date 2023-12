Amtseinführung des neuen Bamberger Erzbischofs im März

Der neue Bamberger Erzbischof Herwig Gössl wird am 2. März 2024 offiziell in sein Amt eingeführt. Das teilte ein Sprecher der Erzdiözese am Montag mit. An diesem Tag wird demnach das Hochfest der heiliggesprochenen Bistumspatronin Kunigunde begangen. Am 9. Dezember hatte der Heilige Stuhl bekannt gegeben, dass der 56 Jahre alte Gössl vom Weihbischof zum Erzbischof aufsteigt. Im November 2022 war der langjährige Erzbischof Ludwig Schick abgetreten. Begründung: Er wolle einem Jüngeren Platz machen für die anstehenden Herausforderungen.

