Amphetamin sichergestellt: Mann in Untersuchungshaft

Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnanwesen in den Landkreisen Würzburg und Neustadt an der Aisch hat die Polizei Amphetamin im einstelligen Kilogramm-Bereich sichergestellt. Darüber hinaus seien kleinere Mengen weiterer Betäubungsmittel gefunden worden, teilten die Beamten am Dienstagabend mit. Gegen einen 45-jährigen Mann sei Haftbefehl erlassen worden, er sitze in Untersuchungshaft.

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg hatte die Staatsanwaltschaft Würzburg drei Beschlüsse zur Wohnungsdurchsuchung erwirkt. Die Kriminalpolizei habe diese am Dienstagmorgen gemeinsam mit anderen Kräften vollstreckt, hieß es weiter. Zwei Durchsuchungen fanden im unterfränkischen Landkreis Würzburg, eine weitere im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch statt.

