Ampelausfall - fünf Verletzte bei Zusammenstoß

Zwei Polizisten stehen vor einem Streifenwagen - Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß an einer defekten Ampel verletzt worden. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Erst fällt die Ampel aus, dann stoßen ein Laster und ein Linienbus zusammen. Fünf Menschen verletzten sich dabei leicht. Ein Techniker muss die beschädigte Ampel reparieren.

Während eines Ampelausfalls sind in Kempten fünf Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Ampeln an einer Kreuzung wegen eines Unwetters am Mittwochabend ausgefallen. Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer habe daraufhin einem Linienbus die Vorfahrt genommen. Durch den anschließenden Zusammenstoß prallte der Bus gegen einen Ampelmast.

Teile der Ampel fielen auf das Auto einer 29-Jährigen. Sie blieb unverletzt. Der Lastwagen- sowie der 60-jährige Busfahrer verletzten sich leicht. Polizeiaussagen zufolge erlitten drei 15, 16 und 41 Jahre alte Bus-Insassen ebenfalls leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Ein Techniker reparierte die Ampel. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 75.000 Euro.

