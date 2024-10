Amoklauf im Mühlviertel: Opfer durch Kopfschüsse getötet – Bürgermeister mehrfach angeschossen

Nach dem Amoklauf in Altenfelden im Mühlviertler Grenzbezirk Rohrbach in Österreich liegen durch den Obduktionsbericht neue Erkenntnisse vor. Beide Opfer wurden durch Kopfschüsse getötet.









Wie Ulrike Breiteneder, Staatsanwältin in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz, der Mediengruppe Bayern erklärte, hat der mutmaßliche Täter beide Opfer, den 64-jährigen Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, Franz Hofer (ÖVP), sowie einen ebenfalls 64-jährigen ehemaligen Polizisten aus Arnreit (beide Gemeinde liegen ebenfalls im Bezirk Rohrbach) jeweils durch Kopfschüsse getötet. Die Großfahndung nach dem Todesschützen, der wie seine beiden Opfer Jäger war, läuft inzwischen seit rund 48 Stunden.





Bürgermeister mehrmals nicht-tödlich angeschossen





Bürgermeister Hofer, der laut Polizei auf dem Weg zur Fußpflege in Fraunschlag in der Gemeinde Altenfelden war, ist nach dem Obduktionsergebnis zunächst von drei Schüssen aus einer Faustfeuerwaffe getroffen worden, die aber nicht tödlich gewesen sein dürften. Staatsanwältin Breiteneder sagte, dass Hofer „an der Körperseite“ von den Einschüssen getroffen worden sei. Das war nach Zeugenaussagen noch unklar, diese hatten geschildert, dass der Schütze wie auch Hofer praktisch gleichzeitig aus ihren Autos ausgestiegen seien, danach habe der als Beschuldigte geführte 56-Jährige ohne Vorwarnung auf den Kirchberger Bürgermeister gefeuert. Hofer versuchte dann angeschossen über eine Wiese zu flüchten. Der mutmaßliche Täter habe daraufhin eine Langwaffe aus dem Auto geholt und dann den tödlichen Kopfschuss auf Hofer abgegeben.



Zweites Opfer aus geringer Distanz erschossen





Auch das zweite Todesopfer, das im Wohnzimmer seines Hauses im nahen Arnreit überrascht wurde, wurde laut Obduktion durch einen Kopfschuss getötet. In diesem Fall wurde der tödliche Schuss aber mit einer Faustfeuerwaffe abgegeben, erläuterte die Linzer Staatsanwältin. „Aus relativ geringer Distanz“, wie sie ergänzte. Der Waffe sei aber „nicht aufgesetzt“ gewesen, so Breiteneder. Die Leichen beider Todesopfer sind nun zur Bestattung freigegeben.





Trotz Großfahndung keine Hinweise auf den Täter





Der Polizeigroßeinsatz nach dem Amoklauf wird aus dem Gemeindeamt von Altenfelden koordiniert. Bis Dienstagfrüh fehlte trotz Hinweisen jede Spur von dem Todesschützen. Er dürfte nach den Erkenntnissen der Landespolizeidirektion Oberösterreich zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe auf der Flucht bei sich haben.