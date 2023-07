Amerikanische Fliegerbombe in Schwaben entschärft

Polizeiabsperrung - Ein Einsatzort der Polizei ist mit Flatterband abgesperrt. - Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in einem Gewerbegebiet in Schwaben haben Spezialisten den Sprengkörper entschärft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die rund 250 Kilo schwere Bombe am Donnerstag in Leipheim (Landkreis Günzburg) bei Baggerarbeiten gefunden worden. Die Polizei räumte den Bereich im Umkreis von 300 Metern und Spezialisten machten die Fliegerbombe unschädlich.

Die anliegenden Firmengebäude waren für etwa drei Stunden gesperrt, der Verkehr für eine Stunde beeinträchtigt.

