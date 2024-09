Ambulanz näht Dirndl für Wiesn-Besucherin zu

Eigentlich wird in der Sanitätsstation auf der Theresienwiese vor allem medizinische Hilfe geleistet. Eine 66-Jährige konnte aber auch bei einem textilen Notfall auf Unterstützung setzen.

Helfer der Aicher Ambulanz haben einer Wiesn-Besucherin ihr am Dekolleté aufgerissenes Dirndl wieder zugenäht - mit Nadel und Faden, die eigentlich zur Wundversorgung vorgesehen waren. Anschließend sei die 66-Jährige am Mittwoch wieder mit intakter Tracht auf das Festgelände zurückkehrt, teilte die Aicher Ambulanz mit. Betriebsleiter Michel Belcijan bezeichnete den für die Frau kostenlosen Einsatz als „Ehrensache“. Man wolle „auch in kleinen Notlagen“ schnell und unkompliziert helfen.

