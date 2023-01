Am Zebrastreifen übersehen: Autofahrerin fährt Frau (74) an

Die 74-Jährige kam mit leichten Verletzungen in die Klinik. −Foto: Daniel Karmann/dpa

Mit leichten Verletzungen endete am Dienstag ein Verkehrsunfall in Traunstein. Eine 88-Jährige war mit ihrem Opel unterwegs, als sie eine Frau übersah, die gerade über den Zebrastreifen ging. Die 74-Jährige wurde verletzt.









Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr. Die 88-jährige Autofahrerin wollte demnach mit ihrem Opel von der Herzog-Wilhelm-Straße nach links in die Jahnstraße abbiegen, als sie eine Fußgängerin übersah.



Gegen die Unfallfahrerin wird ermittelt



Die 74-Jährige aus Chieming wollte genau zu diesem Zeitpunkt auf einem Zebrastreifen die Straße überqueren, es kam zu einer Kollision. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt, heißt es im Polizeibericht. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte daraufhin in die Klinik.



Am Auto der 88-Jährigen entstand durch den Zusammenstoß ein leichter Schaden. Die Beamten aus Traunstein haben den Unfall aufgenommen. Nun wird gegen die Unfallfahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

