Am Steuer eingenickt: Lkw kommt auf A73 von Fahrbahn ab

Blaulicht - Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. - Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Sekundenschlaf mit Folgen: Ein 22-jähriger Lasterfahrer ist auf der A73 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat mehrere Teile der Leitplanke eingerissen. Der Mann sei nach eigenen Angaben am Sonntagmorgen kurz am Steuer eingenickt, teilte die Polizei am Montag mit. Durch das Abdriften nahe Hirschaid (Landkreis Bamberg) beschädigte er 20 Felder der Leitplanke und landete in der Böschung. Der 22-Jährige blieb dabei unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 60.000 Euro. Die Beamten stellten den Führerschein des Fahrers sicher, der sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss.

© dpa-infocom, dpa:230227-99-757210/2