Am Freitag, den 13.: Vier Menschen stecken vier Stunden in Aufzug fest

Das war mal ein wirklicher Pech-Tag: Vier Menschen sind am Freitag, den 13. Dezember in einem Aufzug im Münchner Stadteil Berg am Laim stecken geblieben. Ihre Rettung dauerte vier Stunden. Zum Glück bleiben alle unverletzt.









Wie die Feuerwehr München auf ihrer Facebookseite mitteilt, waren die vier Personen bei der Aufzugfahrt in einem Firmengebäude gegen acht Uhr morgens stecken geblieben. Sie drückten den Notrufknopf und meldeten so ihr Schicksal an die Servicefirma.





Servicetechniker versuchten ihr Glück





Zwei Aufzugmechaniker machten sich auf den Weg, die Gefangenen in dem Gebäude in der Anziger Straße zu befreien. Normalerweise, schreibt die Feuerwehr, dauert solch eine Rettung nur ein paar Minuten. Doch an diesem Unglückstag war das anders.



Die Servicetechniker versuchten ihr Glück, doch kamen nicht weiter. Um 9.50 Uhr wählten sie den Notruf 112 und holten die Feuerwehr zur Unterstützung.





Über die Leiter der Feuerwehr



Ein Aufzugsmechaniker stieg über eine Steckleiter der Feuerwehr in den Aufzugsschacht, um von unten an die Kabine zu kommen. Er wurde dabei von den Feuerwehrleuten gegen die Absturzgefahr mit einem Klettergurt abgesichert. Der Aufzug war in den sogenannten Fang gefahren. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung, um einen unkontrollierten Absturz zu verhindern. Dabei kam es wohl zu einer kleinen Beschädigung und der Monteur musste daran schrauben. Anschließend konnte der Aufzug manuell nach oben gefahren werden. Erst dann konnten die Insassen befreit werden.





Alle Beteiligten blieben unverletzt





Wie die Feuerwehr weiter schreibt, blieben alle Beteiligten unverletzt. Die vier Befreiten aber seien sichtlich erleichtert gewesen, wieder an der frischen Luft zu sein, heißt es.

− kse