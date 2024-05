Am Abend wird‘s ungemütlich: Wetterdienst warnt vor teils schwerem Gewitter in Oberbayern

Am Donnerstagabend erwarten die Meteorologen des DWD Unwetter in mehreren oberbayerischen Landkreisen. − Symbolbild: Federico Gambarini/dpa

Vor heftigem Gewitter warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagabend. Es besteht laut DWD in einzelnen Landkreisen „Gefahr für Leib und Leben“.









Am Donnerstagabend erwarten die Meteorologen des DWD Unwetter in mehreren oberbayerischen Landkreisen. In den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein und Altötting rechnet die Behörde mit schwerem Gewitter der Stufe 3 von 4. In den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Eichstätt sowie in Ingolstadt soll es starkes Gewitter der Stufe 2 von 4 geben.



Wie der DWD mitteilt, ist Vorsicht geboten: Es besteht mitunter Gefahr durch Blitzschlag, umstürzende Bäume, Erdrutsche, Überflutungen und Hagelschlag.

− nm