Alter Botanischer Garten - Söder besucht Münchner Brennpunkt

München gilt als sichere Großstadt - doch der Alte Botanische Garten in Bahnhofsnähe als Kriminalitätsschwerpunkt. Nun gibt es dort hohen Besuch.

Seit Jahren schon gilt der Alte Botanische Garten in München als Brennpunkt - nun will sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor Ort selbst ein Bild machen. Gemeinsam mit Innenminister Joachim Herrmann, Justizminister Georg Eisenreich (alle CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und dem Münchner Polizeipräsidenten Thomas Hampel besucht er heute (9.00 Uhr) den Ort in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs, den das Innenministerium einen „Kriminalitätsschwerpunkt“ nennt.

Schon länger befasst sich eine eigene Task-Force der Stadt mit der Sicherheit in dem Teil des Parks, der als Drogen-Umschlagplatz gilt. Zuletzt war der Alte Botanische Garten in die Schlagzeilen geraten, weil dort Anfang Oktober ein 57-Jähriger zusammengeschlagen worden war und kurz darauf im Krankenhaus starb. Bei der Obduktion stellte sich allerdings heraus, dass nicht wie zunächst angenommen die Verletzungen ursächlich dafür waren, sondern ein Herzinfarkt.

Vertreter der Stadt, der Staatsregierung und der Polizei haben bereits beschlossen, die Gegend unter anderem durch eine hohe Polizeipräsenz und die Ausweitung der Videoüberwachung sicherer zu machen.

