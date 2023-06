Altenberger: Nach Jahren «Polizeiruf»-Kommissarin was Neues

Verena Altenberger - Verena Altenberger. - Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger hat ihren schnellen Ausstieg als Kommissarin im Münchner «Polizeiruf 110» von Anfang an so geplant. Sie brauche Abwechslung und immer neue Herausforderungen, sagte die 35-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» (Donnerstag). Sie habe die Rolle der Kommissarin Bessie Eyckhoff gerne gespielt. Aber es sei vereinbart gewesen, «dass ich vier Jahre die Rolle spielen würde. Es waren wegen Corona zwar nur sechs Folgen, aber es waren vier Jahre.» So ein Abschied sei zwar schon traurig, doch nun brauche sie etwas Neues. Ihr sechster und letzter «Polizeiruf 110» soll am 11. Juni ausgestrahlt werden.

