Als Pfleger getarnte Betrüger rauben Senioren aus

Eine Gruppe an Tätern hat in der vergangenen Woche in Oberbayern getarnt als Mitarbeiter von Pflegediensten einige pflegebedürftige Personen ausgeraubt. Die Täter suchten ihre Opfer unter der Tarnung als Pfleger in Rimsting, Grassau und Bernau auf, lenkten diese ab und erbeuteten dadurch einen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Man gehe davon aus, dass es sich bei den bislang unbekannten Tätern um eine überregional agierende Gruppierung handele. Mindestens zwei Frauen seien involviert gewesen, hieß es. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

