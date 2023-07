Als letzter Bundesligist: FC Bayern startet in Vorbereitung

1. FC Köln - Bayern München - Bayerns Trainer Thomas Tuchel (Mitte l) wird von Jan-Christian Dreesen, DFL Finanzvorstand, zum Gewinn deutschen Meisterschaft gratuliert. - Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Meister legt los. 47 Tage nach dem Gewinn der Meisterschaft nimmt der FC Bayern am Donnerstag offiziell die Saison-Vorbereitung auf. Der Wunschstürmer begann schon etwas früher.

Einen Tag nach dem Trainingsauftakt des begehrten Wunschstürmers Harry Kane startet auch der FC Bayern München am Donnerstag offiziell in seine Saisonvorbereitung. Nach den obligatorischen Untersuchungen und Leistungstests legt Trainer Thomas Tuchel dann am Samstag mit seiner Mannschaft auf dem Platz richtig los, bis zum kommenden Donnerstag wird in Rottach-Egern der erste Teil der Vorbereitung absolviert. Begleitet werden die Münchner bei der Einstimmung auf die neue Saison von vielen Personalspekulationen - nicht bei der um Kane. Der 29-Jährige erschien am Mittwoch zum Trainingsstart seines Clubs Tottenham Hotspur.

Erstmals absolvieren die Münchner eine Vorbereitung unter Tuchel, der das Starensemble nun nach seinen Vorstellungen auf den Ernstfall vorbereiten kann. Neu im Kader dabei sind die ablösefreien Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund). Die Verpflichtung von Innenverteidiger Min-Jae Kim vom SSC Neapel soll kurz bevorstehen.

Nicht mehr dabei sind außer dem zu Paris Saint-Germain gewechselten Lucas Hernández auch Daley Blind und João Cancelo, deren Verträge am 30. Juni ausliefen. Im Mittelfeld, in dem Tuchel ein üppiges Angebot hat und sich angeblich noch einen defensiven Abräumer wünscht, könnte sich noch etwas tun.

Das wichtigste und vermutlich schwierigste Transferprojekt ist aber das um Kane. Zuletzt sollen die Münchner in einem zweiten Anlauf 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geboten haben, was Tottenham mit Eigentümer Daniel Levy aber laut Medien erneut abgelehnt habe. Kane und die Bayern sollen sich dem Vernehmen nach einig sein. Berichten zufolge müsste München mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy einlenkt. Auch Paris Saint-Germain soll nun in den Transferpoker eingestiegen sein.

Spannung versprechen auch die Personalplanungen auch auf der Torhüterposition. Manuel Neuer trainierte am Mittwoch individuell. Wenn er wieder fit ist, ist er gesetzt. Die Zukunft von Yann Sommer und Alexander Nübel dürfte dann bei einem anderen Club liegen.

© dpa-infocom, dpa:230712-99-380475/3