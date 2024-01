Alpinunfall in Tirol: Mann aus Bayern (54) fällt mehrere Meter tief und stirbt

Der Deutsche stürzte laut Polizei etwa zehn Meter in eine Rinne ab und rutschte dann weitere 20 Meter über einen eingefrorenen Lawinenkegel

Eine fünfköpfige Personengruppe ist am Montag in Pertisau (Tirol) vom Zwölferkopf über die Bärenbadalm in Richtung des Bärenkopfes gewandert, als einer von ihnen ausrutsche, mehre Meter hinab stürzte und starb.









Aufgrund der Schneelage und der glatten Bodenbeschaffenheit hatte sich die Gruppe laut Polizei gegen 14 Uhr entschieden umzudrehen und auf die Bärenbadalm zu gehen. Gegen 15 Uhr rutschte einer der Wanderer, ein 54-jähriger Deutscher, aus, stürzte über den Weg, folglich über steiles, felsdurchsetztes Gelände etwa zehn Meter in eine Rinne ab und rutschte dann weitere 20 Meter über einen eingefrorenen Lawinenkegel. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.



Die Begleiter des Mannes wurden laut Polizei mit dem Notarzthubschrauber geborgen und unverletzt ins Tal geflogen. Die Bergung der Leiche war auf Grund der einbrechenden Dunkelheit nicht mehr möglich und erfolgt laut Polizei am Dienstag.

