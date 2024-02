Allianz-Zentrum für Technik bekommt neuen Chef

Der unter Verkehrssicherheitsfachleuten prominente Unfallforscher Christoph Lauterwasser geht in den Ruhestand. Der langjährige Leiter des Allianz-Zentrums für Technik (AZT) in Ismaning wird seinen Arbeitsplatz Ende April verlassen, die Geschäftsführung hat er bereits zum 1. Januar an den Nachfolger Christian Sahr übergeben. Das teilte die Allianz am Mittwoch mit.

Lauterwasser stand dem AZT seit 2007 vor und war der dritte Chef des 1971 gegründeten Zentrums. Anlass der Gründung vor mittlerweile mehr als fünf Jahrzehnten war die damals immens hohe Zahl der Verkehrsopfer. Im Jahr 1970 hatte es allein in der alten Bundesrepublik mehr als 20.000 Verkehrstote gegeben, 2022 waren es bundesweit weniger als 3000. In den Anfangsjahren setzten sich die Unfallforscher des Konzerns für die Einführung der Gurtpflicht ein, heute beschäftigen sie sich unter anderem mit der Sicherheit autonomer Fahrzeuge.

