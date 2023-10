Allein im Auto: Dreijähriges Kind verschwindet im Auto-Lift von Münchner Parkhaus

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Kleinkind aus dem nicht zugänglichen Untergeschosses des Parkhauses befreien. − Symbolbild: David Inderlied, dpa

Ein drei Jahre altes Kind ist am Freitag von einem automatischen Auto-Lift in München eingeschlossen worden.









Der Fahrzeug-Fahrstuhl habe das Auto samt Kind im nicht zugänglichen Untergeschoss geparkt, bevor die Eltern das Kind herausholen konnten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.



Die Eltern des Kindes holten demnach Gepäck aus dem Auto, als die Tür des Fahrstuhls aus zunächst unklarer Ursache schloss und sich der Lift in Bewegung setzte. Ein technischer Defekt verhinderte laut Feuerwehr, dass sich das Auto wieder hervorholen ließ.



Da Menschen in das Untergeschoss des Parkhauses mit mehreren Stellplätzen nicht ohne Weiteres reinkommen, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr das Kind demnach aus dem Auto befreien. Über eine Wartungsöffnung verschafften sich die Einsatzkräfte laut Feuerwehr Zugang zum Wagen. Das Kind sei den Eltern unverletzt übergeben worden.