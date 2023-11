Alkoholisierte 17-Jährige überschlägt sich mit Auto

Bei einem Unfall in Pöcking (Landkreis Starnberg) sind eine 17 Jahre alte Autofahrerin und ihre drei Mitfahrer teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist die junge Frau am Freitagabend unerlaubt gefahren. Demnach habe der Wagen der Mutter von einem Mitfahrer gehört. Die Fahrerin habe die Kontrolle über das Auto verloren, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach auf einem angrenzenden Acker.

Die 17-Jährige wurde dabei schwer, die Mitfahrer im Alter von 15 und 16 Jahren leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Polizeiangaben seien alle Fahrzeuginsassen alkoholisiert gewesen. Zudem sei vor Fahrtantritt das Kennzeichen abmontiert worden. Gegen die junge Frau wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:231125-99-72726/2