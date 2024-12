Alkohol, Drogen und Gewalt in der Weihnachtszeit

Besinnliche Weihnachten? Mancherorts Fehlanzeige. In Bayern enden die Feiertage für einige Menschen mit Strafanzeigen.

Oh du fröhliche, oh du selige - doch so geht es an Weihnachten vielerorts nicht zu. So ist ein Weihnachtsessen im Familienkreis in Oberbayern am Heiligen Abend in Gewalt ausgeartet, als ein Dreijähriger mit einer Gabel spielte. Wie die Polizei mitteilte, kam es daraufhin zu einem heftigen Streit zwischen Erwachsenen.

Dabei versetzte ein 38-jähriger Mann in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) seiner 43-jährigen Bekannten einen Kopfstoß, sodass diese zu bluten begann. Die Frau schlug daraufhin dem Täter mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt Prellungen und Schürfwunden, hieß es. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Gewalt und Drogen in den Feiertagen

Auch andernorts verliefen die Feiertage nicht friedlich: In einer Bar in Garmisch-Partenkirchen kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin, die trotz Hausverbots anwesend war. Wie die Polizei mitteilte, schlug und würgte der Mann die 32-Jährige, die sich zur Wehr setzte. Beide wurden leicht verletzt.

Die Polizei stellte zudem fest, dass die Frau kurz zuvor Kokain konsumiert hatte. Bei einer Durchsuchung wurde eine geringe Menge der Droge gefunden. Beide Beteiligte müssen jetzt mit Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen, die Frau zusätzlich mit Ärger wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weihnachtsbesuch eskaliert

Ebenfalls mit einer handfesten Auseinandersetzung endete ein Weihnachtsbesuch in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rosenheim. Zwei Männer, ein 34-Jähriger und ein 54-Jähriger, waren am ersten Weihnachtsfeiertag jeweils bei unterschiedlichen Bekannten zu Besuch und trafen sich zufällig in der Gemeinschaftsküche, wie die Polizei mitteilte.

Aus einem zunächst harmlosen Gespräch entwickelte sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung. Die alarmierte Polizei traf die beiden Männer unverletzt an, bei Alkoholtests wurde einmal zwei und einmal sogar vier Promille festgestellt. Die Rosenheimer Polizei ermittelt nun.

