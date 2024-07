Albrecht-Dürer-Haus sucht neue Darsteller für Kostümführung

Agnes-Dürer-Darstellerinnen gesucht - Weil die Nachfrage so hoch ist: Das Albrecht-Dürer-Haus sucht neue Agnes-Dürer-Darstellerinnen - Foto: Daniel Karmann/dpa

Aufgrund der hohen Nachfrage nach den beliebten Kostümführungen im Nürnberger Albrecht-Dürer-Haus und der begrenzten Anzahl an Darstellerinnen startet das Museum nun einen Aufruf.

Das Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg sucht dringend neue Darstellerinnen für die Rolle der Agnes Dürer. Bei den laut Stadtverwaltung beliebten Kostümführungen können Besucher in die Welt des berühmten Malers und seiner Ehefrau eintauchen. Derzeit könnten jedoch nicht alle Anfragen bedient werden, da es an Darstellerinnen mangele.

Interessierte, die in die Rolle der Agnes Dürer schlüpfen möchten, haben die Möglichkeit, sich bei der Stadt zu melden. Die Führungen finden sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch statt und umfassen spezielle Angebote für Kinder sowie die Buchung individueller Termine. Nähere Einzelheiten zur Bewerbung will die Leiterin des Albrecht­-Dürer­-Hauses, Christine Demele, in der kommenden Woche bekanntgeben.

© dpa-infocom, dpa:240711-930-171097/1