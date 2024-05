Chlorgasalarm: Aufregung im Playmobil-Funpark in Zirndorf

Alarm wegen Chlorgas wurde am Sonntag im Playmobil-Funpark ausgelöst. Derzeit ist in dem beliebten Freizeitpark in Zirndorf bei Nürnberg die Feuerwehr laut Polizei vor Ort.









Am Sonntagnachmittag hat ein Gasmelder angeschlagen, der einen Chlorgasaustritt signalisiert hat. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Kräften ausgerückt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Teil der rund 6000 Besucher auf dem Gelände sei vorsorglich aufgefordert worden, bestimmte Bereiche des Parks zu meiden.



Messungen bestätigen Alarm nicht





Messungen hätten den Alarm jedoch zunächst nicht bestätigt, sagte der Polizeisprecher. Auch lägen keine Berichte über Verletzte oder anderweitig beeinträchtigte Besucher oder Bedienstete der Einrichtung vor.

− dpa