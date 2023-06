Aiwanger: „Seit Jahren nicht mehr so viel Zuspruch erhalten“

Will Bayerns Wohlstand durch eine starke Wirtschaft sichern: Hubert Aiwanger. −F.: Kneffel, dpa

Passau. Bei der Demonstration gegen das Heizungsgesetz mit Kabarettistin Monika Gruber sieht Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sich absichtlich missverstanden, „mit dem Versuch, mir zu schaden“. Und auch im Hinblick auf die Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober ist er überzeugt, die CSU versuche, ihn zu verunsichern und einzubremsen, wie er im Interview mit der Mediengruppe Bayern sagt. Seine Partei sieht Aiwanger dagegen gut aufgestellt. „Wir haben gezeigt, dass wir belastbar und regierungsfähig sind.“



Mit Ihrer Rede in Erding haben Sie ganz schön für Furore gesorgt...

Hubert Aiwanger: Naja, es wurde viel Wirbel daraus gemacht – mit dem Versuch, mir zu schaden. Die Menschen sind mit existenziellen Sorgen nach Erding gekommen. Meine Aufgabe als Politiker ist, das aufzugreifen und den Menschen zu helfen. Das scheint teilweise gelungen zu sein. Das Gesetz wurde entschärft, aber ich traue den Ankündigungen noch nicht ganz.



Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, die Demokratie in Deutschland sei bedroht, nur weil in Berlin Entscheidungen getroffen werden, die Ihnen – und zugegebenermaßen sehr vielen Menschen – nicht gefallen?

Aiwanger: Meine Aussage war, dass die Meinung und die Lebensrealität der Mehrheit der Bevölkerung wieder mehr im Mittelpunkt der Politik und der Medien stehen muss und von einer Minderheit nicht immer mehr Themen gespielt werden dürfen, die der breiten Bevölkerung auf die Nerven gehen. Sonst werden den Rechten zunehmend Wähler in die Arme getrieben, wie man an den Umfragen der letzten Monate deutschlandweit sieht. Das Heizungsgesetz in der damaligen Fassung wurde laut Umfragen von 80 Prozent der Bevölkerung abgelehnt, sogar von 75 Prozent der SPD- und FDP-Wähler. Und trotzdem wollten sie es durchdrücken. Sowas produziert Protestwähler und schadet dem demokratischen Diskurs, nicht die Kritik an dieser verfehlten Politik. Wer mir was anderes in den Mund legen will, der will absichtlich missverstehen. Ich habe nicht gesagt, die parlamentarische Demokratie funktioniert nicht. Im Gegenteil, ich mache mir Sorgen wie künftig noch stabile regierungsfähige Mehrheiten zustande kommen sollen, wenn die Mitte immer mehr auseinandergetrieben wird. Am krassesten ist dann noch, die Demonstrationsteilnehmer von Erding generell in die rechte Ecke stellen zu wollen. Auch mit sowas treibt man denen erst die Wähler rüber, wenn der kritische Normalbürger nicht mehr ernst genommen und verunglimpft wird.



In der CSU rätselt man, ob Sie tatsächlich die Freien Wähler politisch weiter rechts positionieren wollen...

Aiwanger: Die rätseln überhaupt nicht, die wissen, dass das Unsinn ist. Aber es ist ein Versuch, mich zu verunsichern und einzubremsen, damit ich bei Volksfesten nicht mehr so bürgernah und direkt auftrete.



Wer wird wem Wähler abnehmen? Sie der CSU – nämlich die besonders Konservativen? Oder die CSU Ihnen – nämlich die, denen Sie zu weit rechts wildern?

Aiwanger: Das werden die künftigen Umfragen und dann das Wahlergebnis zeigen. Aber da gibt es noch viele weitere Themen bis dorthin. Auf alle Fälle habe ich seit Jahren nicht mehr so viel Zuspruch aus der breiten Bürgerschaft bekommen wie die letzten Wochen.



Befürchten Sie nicht, dass am Ende vor allem die AfD profitieren könnte?

Aiwanger: Die profitiert am meisten, wenn sich die bürgerliche Mitte bei unangenehmen Themen wegduckt und sich gegenseitig beschimpft, wenn sich keiner die unangenehmen Dinge ansprechen traut.

Wie erklären Sie sich die Stärke der AfD in den Umfragen?

Aiwanger: Dadurch, dass die grün dominierte Ampel die politische Landschaft immer weiter nach links verschiebt und die Menschen täglich mit neuen Themen genervt werden und man den braven fleißigen Bürgern ständig ein schlechtes Gewissen macht, vom richtigen Essen übers Autofahren bis zur Sprache und ob ihre Kinder im Fasching noch Cowboy und Indianer spielen sollen.



Bisher versucht sich die Bayern-Koalition vor allem an Berlin abzuarbeiten.Mit welchen bayerischen Themen wollen Sie in den bayerischen Wahlkampf ziehen?



Aiwanger: Den Wohlstand in Bayern durch eine starke Wirtschaft mit bezahlbaren Energiepreisen sichern, das Eigentum der Bürger besser schützen, indem wir auf die Abschaffung der Erbschaftssteuer drängen, Landwirtschaft, Mittelstand und Handwerk sichern, genügend Lehrer und Kinderbetreuungsplätze organisieren, die Wasserstoffwirtschaft voranbringen, die Innere Sicherheit stärken und eben eine freiheitliche Gesellschaft verteidigen, anstatt die Menschen immer mehr ideologisch anzufechten.

Finden Sie, dass Sie Ihre selbstgesetzten Ziele für diese Legislaturperiode erreicht haben?

Aiwanger: Ja, wir haben stabil regiert auch in schwierigen Zeiten, nebenher noch die Erneuerbaren Energien vorangebracht, die 10-H-Regel durchbrochen, in die Modernisierung der Wirtschaft investiert und das Vertrauen der Menschen nicht enttäuscht.

Zu Beginn der Legislaturperiode haben Sie die CSU gewarnt, sie solle gar nicht erst versuchen, mit Ihnen Schlitten zu fahren, wie man in Bayern sagt. Finden Sie, es ist Ihnen gelungen, sich zu behaupten? CSU-Chef Markus Söder hat Sie schließlich nicht immer nur gut aussehen lassen...

Aiwanger: Ja, verglichen mit der FDP damals, die nach einer Regierungsbeteiligung wegen schlechter Bilanz aus dem Landtag geflogen ist, haben wir Freien Wähler gezeigt, dass wir belastbar und regierungsfähig sind und einen Mehrwert für die Bürger Bayerns bringen.