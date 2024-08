Der Wassercent soll zum Erhalt kleiner Wasserversorger beitragen, aber auch Wasserexporteure zur Kasse bitten. Das ist für Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) der Sinn des Wassercent. Eine gesetzliche Regelung in Bayern ist noch nicht geschaffen, denn die Meinungen in der Regierungskoalition gehen auseinander. Die CSU habe gar keinen Plan, wehrt sich Aiwanger gegen Aussagen von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). „Die CSU fällt uns in den Rücken.“