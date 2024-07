Aiwanger kommt mit Kirschenkönigin nach Bayreuth

Wen hat er denn dabei? Kurzzeitig sorgte die Begleitung von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei den Bayreuther Festspielen für Verwirrung. Doch der Politiker leistet Aufklärung.

Kurzzeitig herrschte Verwirrung bei den Schaulustigen, die die Auffahrt der Prominenz bei den Bayreuther Festspielen verfolgten: Wer ist die Frau mit Krönchen an der Seite des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger? Aus einigen Metern Entfernung war nicht klar, was denn auf der Schärpe steht, die die junge Frau über dem Abendkleid trug. Doch Aiwanger (Freie Wähler) erläuterte: Es handele sich um Lena Mirschberger, Kirschenkönigin der Fränkischen Schweiz. Die Region, gelegen in der Nähe von Bayreuth, ist bekannt für den Kirschanbau.

Bereits vor zwei Jahren hatte Aiwanger die Repräsentantin eines regionalen Produkts zur Festspiel-Eröffnung eingeladen - Eva Brockmann, die fränkische Weinkönigin.

