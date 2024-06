Aiwanger erleichtert: „Wir können feiern“

Bayerischer Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) - Hubert Aiwanger (Freie Wähler), stellvertretender Ministerpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister, nimmt nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts an einer abschließenden Pressekonferenz teil. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat sich erleichtert über das Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl gezeigt. „Nach obenhin ist natürlich immer Luft, aber ich bin ja schon froh, dass wir nicht verloren haben“, sagte er am Sonntagabend im Bayerischen Rundfunk. „Viele andere müssen Wunden lecken. Wir können feiern.“

Hochrechnungen sahen die Freien Wähler in Bayern am Abend bei 7,0 Prozent (2019: 5,3 Prozent). Bundesweit schnitt die Partei demnach mit 2,6 Prozent ab. Das würde den Prognosen zufolge für einen weiteren Sitz im EU-Parlament reichen. In der vergangenen Legislatur hatten die Freien Wähler dort zwei Sitze.

