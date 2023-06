Agnes Becker und Tobias Ruff sind ÖDP-Spitzenkandidaten

Landtag Bayern - Eine Plenarsitzung im bayerischen Landtag. - Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Mit einem Duo zieht die ökologisch-demokratische Partei (ÖDP) in Bayern in die Landtagswahl: Die Landesvorsitzenden Agnes Becker und Tobias Ruff wurden beim Landesparteitag in Regensburg mit 100 Prozent der Stimmen zu den Spitzenkandidaten gekürt. Die 42-Jährige und der 46-Jährige wollen als ökologisches Korrektiv mit der ÖDP erstmals in den Landtag einziehen, wie sie am Sonntag nach ihrer Wahl vom Samstag mitteilten.

Becker wurde bayernweit als Initiatorin des erfolgreichen Artenvielfalt-Volksbegehrens «Rettet die Bienen» bekannt. Die gelernte Schreinerin und Tierärztin bewirtschaftet einen kleinen Bio-Hof als Nebenerwerb und führt im Landkreis Passau die ÖDP-Kreistagsfraktion. Tobias Ruff ist Forstingenieur, Gewässerökologe und Vorsitzender der ÖDP-Stadtratsfraktion in München.

Die beiden betonten, die ÖDP sei die einzige Partei, die sich dazu bekenne, dass es «auf einem begrenzten Planeten kein unbegrenztes materielles Wirtschaftswachstum geben kann. Das hält unsere Erde auf Dauer nicht aus.» Deshalb will das Duo nach eigenem Bekunden existenzielle Themen wie das dramatische Artensterben in den Vordergrund rücken. Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt.

