AfD: «Tätlicher Vorfall» gegen Parteichef Chrupalla

Tino Chrupalla - Tino Chrupalla kommt zu einem Statement vor der Sitzung der Bundestagsfraktion der AfD im Deutschen Bundestag. - Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bei einer AfD-Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt hat es nach Angaben der Partei einen «tätlichen Vorfall» gegen den Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla gegeben. Chrupalla sei deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es am Mittwoch von der AfD-Bundesgeschäftsstelle auf Anfrage. Chrupallas Gesundheitszustand befinde sich «noch in der Klärung». Die Polizei Ingolstadt sprach auf Anfrage von einem Polizeieinsatz bei einer AfD-Wahlkampfkundgebung, nannte aber zunächst keine Details. Zuvor hatten der «Donaukurier» und die «Junge Freiheit» über den Vorfall berichtet.

