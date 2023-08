AfD-Stadträtin kündigt Austritt an und zieht NSDAP-Vergleich

Plakat der AfD - Auf einem AfD-Parteitag hängt ein Plakat mit dem Schriftzug «Alternative für Deutschland». - Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Freia Lippold-Eggen, AfD-Stadträtin in der unterfränkischen Stadt Bad Kissingen, hat in einem Interview das Vorgehen der AfD mit dem der NSDAP im Jahr 1933 verglichen und ihren Austritt aus der Partei angekündigt. «Um an die Macht zu kommen, nutzen sie die Schwächen der Demokratie - jener Demokratie, die sie abschaffen wollen», sagte die Kommunalpolitikerin der «Saale-Zeitung» (Dienstag). Und weiter: «Das funktioniert wie 1933, genau so wurde auch die NSDAP groß. Die AfD tut das ohne Anstand. Ich muss es so deutlich sagen, denn: Wer schweigt, stimmt zu.»

Zu den Zielen der AfD sagte sie: «Die träumen von der Machtübernahme, zumindest aber vom Mitregieren.» Der rechte Flügel nutze die Erschöpfung der Bevölkerung aus, die aus Frust heraus die AfD wähle. «Diese Menschen hoffen auf ein Heilsversprechen. Jedoch: Wenn die Rechten kommen, wird es noch schlimmer - die halten sich nicht an Rechtsstaatlichkeit.»

Lippold-Eggen verweist in dem Interview auf einen AfD-Funktionär aus Unterfranken, der keine Ausländer mehr im Land haben wolle: «Er sieht eine ethnologisch saubere Gesellschaft durch Vermischung geschwächt. Das sind die Fantasien, die diese Menschen haben - sie machen Ausländer für ihr eigenes Unvermögen haftbar. Das ist die Marschrichtung der Rattenfänger, genauso wie 1933.» Der Rechtsruck der Partei sei von langer Hand geplant, zu den Strategien gehöre die «Installation der Rechtsextremen in den Wahlkreisen».

Auf die Frage, ob die AfD verboten werden müsse, sagte die 68-Jährige: «Wenn das so weitergeht, bin ich dafür.» Sie hofft, dass es noch «mehr Anständige» gebe, die aus der Partei austreten. «Niemand braucht hinterher zusagen: Ich habe von nichts gewusst.»

Lippold-Eggen sagte auch, sie wolle die AfD insgesamt noch nicht verurteilen: «Es gibt ja auch noch andere Mitglieder. Es heißt ja, die AfD sei in Teilen rechtsradikal - wobei die Junge Alternative gesichert rechtsradikal ist.»

© dpa-infocom, dpa:230815-99-844523/2